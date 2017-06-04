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Главные новости Челябинской области
18:43  04 июня 2017 0

Понедельник начинается со шторма. Непогода не хочет покидать Челябинскую область

Южноуральцам пророчат новые проблемыФото: паблик "Парковый 2 Микрорайон Челябинска", "ВК"

Ночью и днем 5 июня в Челябинской области сохраняется вероятность гроз, очень сильных дождей, града, а также усиления ветра до 20-25 метров в секунду, сообщили «URA.RU» в региональном ГУ МЧС. Подразделения спасателей и аварийные бригады остаются в повышенной готовности.

Первые удары стихии, обрушившейся на Урал 2 и 3 июня, уже привели разрушениям, перебоям в энергоснабжении и даже человеческим жертвам. В Челябинске тяжело пострадала пожилая женщина, в соседнем регионе от удара молнии погиб пенсионер, а ураган стал причиной смерти жителя Нижнего Тагила.

Зафиксировано также падение деревьев, в том числе на машины, разрушение строительных конструкций и крыш домов. Только в Челябинске, как сообщили агентству в администрации города, ветер повалил 32 дерева и сорвал кровлю с четырех домов. Южноуральцы разместили в сети многочисленные фотографии ЧП.

МЧС рекомендует жителям области тщательнее обычного следить за детьми и заблаговременно убрать лишние вещи с балконов, а также закрыть остекление. Автомобилистов просят по возможности воздержаться от поездок.

Владимир Васин
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