{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 июня 2017
04 июня 2017
11:51  05 июня 2017 1

Россияне назвали своих главных друзей и врагов

Чемпионат России 2015-2016: ФК
Опрос показал, что жители РФ верят в улучшение отношений с СШАФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый опрос Левада-центра показал, как жители России оценивают отношения РФ и США, а также какие страны они считают друзьями и врагами государства.

Каждый пятый житель России (21%) считает, что в последнее время отношения между Москвой и Вашингтоном меняются в лучшую сторону, пишет «Газета.Ru». Об обратном сказали лишь 17% опрошенных, не видят изменений 54% респондентов.

Среди главных врагов России, по мнению опрошенных, оказались США (69%), Украина (50%) и Германия (24%). Также респонденты считают, что к стране враждебно настроены Латвия и Литва (по 24%), Польша (21%), Эстония (16%), Великобритания (15%), Грузия (9%) и Франция (8%).

Наиболее близкими друзьями России участники опроса назвали Белоруссию (46%), Китай (39%) и Казахстан (34%). Помимо этого в число дружественных для России стран вошли Сирия (15%), Индия (14%), Армения (12%), Куба (11%), Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан (по 9%).

Как писало «URA.RU» ранее, 2 июня в рамках Петербургского экономического форума Путин назвал отношения России и США худшими со времен холодной войны‍. По его словам, фундамент взаимного сотрудничества стран разрушился и такая ситуация не устраивает ни американский, ни российский бизнес.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров