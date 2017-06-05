11:51 05 июня 2017 1

Опрос показал, что жители РФ верят в улучшение отношений с США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый опрос Левада-центра показал, как жители России оценивают отношения РФ и США, а также какие страны они считают друзьями и врагами государства.

Каждый пятый житель России (21%) считает, что в последнее время отношения между Москвой и Вашингтоном меняются в лучшую сторону, пишет «Газета.Ru». Об обратном сказали лишь 17% опрошенных, не видят изменений 54% респондентов.

Среди главных врагов России, по мнению опрошенных, оказались США (69%), Украина (50%) и Германия (24%). Также респонденты считают, что к стране враждебно настроены Латвия и Литва (по 24%), Польша (21%), Эстония (16%), Великобритания (15%), Грузия (9%) и Франция (8%).

Наиболее близкими друзьями России участники опроса назвали Белоруссию (46%), Китай (39%) и Казахстан (34%). Помимо этого в число дружественных для России стран вошли Сирия (15%), Индия (14%), Армения (12%), Куба (11%), Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан (по 9%).

Как писало «URA.RU» ранее, 2 июня в рамках Петербургского экономического форума Путин назвал отношения России и США худшими со времен холодной войны‍. По его словам, фундамент взаимного сотрудничества стран разрушился и такая ситуация не устраивает ни американский, ни российский бизнес.