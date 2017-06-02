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02 июня 2017
17:03  02 июня 2017 0

Путин назвал отношения России и США худшими со времен холодной войны‍

Владимир Путин. Екатеринбург, путин владимир
Они находятся на самой низшей точки со времен холодной войны, считает президентФото: Александр Мамаев © URA.RU

Фундамент взаимного сотрудничества России и США разрушился и такая ситуация не устраивает бизнес обеих стран, заявил президент Владимир Путин.

Отношения Штатов и РФ находятся на самой низшей точки со времен холодной войны, считает глава государства, передает Nation news. По его мнению, сотрудничество стран находится на низком уровне, несмотря на то, что они поддерживают диалог на международных площадках — ООН и G20.

Как писало «URA.RU» ранее, 1 июня МИД РФ заявил о дефиците в США конструктивных идей по нормализации отношений с Россией. «Константой американской политики на российском направлении остаются санкции», — заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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