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05 июня 2017
12:48  05 июня 2017 5

Подозреваемый в массовом убийстве под Тверью арестован. Стали известны новые подробности трагедии

Открытая лицензия 11.06.2015. Педофилия., арест, задержание, криминал, педофилия
Решение о мере пресечения принял Центральный районный суд ТвериФото: Keith Allison/Flickr
новость из сюжета:
Массовое убийство в Твери
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Центральный районный суд Твери выбрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве девяти человек в садоводческом товариществе в поселке Редкино Сергея Егорова.

«4 июня суд принял решение арестовать подозреваемого в убийстве девяти человек», — заявили ТАСС в пресс-службе суда.

Детали инцидента сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. «Следователями установлено, что 3 июня в вечернее время Егоров по приглашению своего знакомого пришел к нему на садовый участок, где находились супруга хозяина дома и его гости. В ходе совместного застолья и распития алкогольных напитков между подозреваемым и некоторыми гостями возникла ссора. В дальнейшем мужчины вытолкали подозреваемого с территории садового участка, угрожая расправой, если тот еще раз покажется им на глаза», — рассказала она.

Подозреваемый решил напугать обидчиков. Для этого он вернулся к себе домой, взял карабин «Сайга» и патроны к нему, после чего пришел на садовый участок своего знакомого и потребовал от обидчиков извинений. В ответ несколько мужчин направились в его сторону, высказывая угрозы. «С целью испугать их Егоров стал производить выстрелы в их сторону. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подозреваемый производил выстрелы во всех присутствующих на садовом участке лиц», — сообщила представитель СК. Егорову назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, добавила Светлана Петренко.

Как писало «URA.RU» ранее, 5 июня были установлены личности всех жертв массового убийства в Тверской области. Среди них есть пожилая женщина в возрасте более 90 лет. Силы Росгвардии по-прежнему держат поселок в оцеплении.

Отметим, что 41-летний москвич расстрелял 9 человек после того, как в ходе застолья собеседники усомнились в его армейском прошлом. По словам единственной выжившей, убийца хладнокровно добивал своих жертв, лежавших на земле.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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