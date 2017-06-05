18:00 05 июня 2017 0

Забор, который огораживает стройку, стоит слишком близко к первой очереди жилого комплекса Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге жильцы ЖК «Ударник» на Уралмаше обвиняют «Атомстройкомплекс» в попытке отобрать у них двор и проезд, чтобы втиснуть вторую очередь дома на очень маленький участок. В самой компании говорят, что все сделали по правилам.

Дом, который показывали жильцам, был одобрен госэкспертизой в декабре 2016 года. В эксплуатацию он сдавался в марте с черновым благоустройством — были только обозначены границы проездов и контуры детской площадки. Но уже в мае, оказывается, в документы внесли изменения.

1/3 Представитель компании сказал в понедельник, 5 июня, жильцам: «Жалуйтесь куда хотите — нам нужно сдать вторую очередь» Читатели URA.RU

Владельцы квартир обнаружили, что теперь к 1-му подъезду дома №93 проезда нет вообще, а ширина дороги, которая ведет к остальным входам в дома, сильно заужена. «Пожарным там не проехать», — уверяет житель первой очереди дома Сергей (мужчина просил не называть свою фамилию, опасаясь застройщика — прим. редакции). Есть и другие отступления от проекта: например, асфальтируют детскую площадку, хотя владельцам квартир обещали резиновое покрытие.

«Нам в офисе застройщика показывали один дом, но по факту компания поменяла документы и теперь делает не по проекту, который мы покупали, а как удобнее», — возмущается жилец.

«Компания пересматривает границы участка», — говорят читатели «URA.RU» и связывают изменения в проекте с тем, что «Атомстройкомплекс» строит вторую очередь этого же жилого комплекса. «Там ошибка в проекте второй очереди. Поэтому граница участка расположена слишком близко к нашему дому и соседнему частному дому, в котором по слухам, есть какая-то церковь», — говорит Сергей. По его словам, расстояние от края дома до забора, который огородит стройку, составит чуть больше пяти метров — и это противоречит санитарным нормам.

1/3 Первый документ на ввод дома, который показали жильцам, им понравился Читатели «URA.RU»

В пресс-службе застройщика «URA.RU» пояснили, что по проекту получено положительное заключение экспертизы. «Указанная проектная документация соответствует требованиям законодательства РФ. Вопрос о „неверно спроектированной второй очереди“ поставлен некорректно», — уверены в компании.

Как ранее сообщало агентство, рядом с первой очередью ЖК расположена католическая церковь и ее канализационные стоки идут прямо во двор дома. «АСК» тогда заявил о желании построить канализацию к культовому учреждению за свой счет.

«На самом деле „АСК“ и церковь договорились о взаимных уступках — стройкомпания делает коммуникации, а католический приход разрешает использовать часть своей территории, чтобы компания могла получить нормальное заключение на соответствие участка нормам. И поэтому отнимают у нас проезд», — считает один из жителей дома.

«Граница землеотвода участка жилого комплекса установлена градостроительными планами земельных участков (ГПЗУ). Забор будет расположен чётко на границе земельных участков жилого дома и религиозной организации в соответствии с утвержденным проектом планировки и проектом межевания территории», — говорят в «Атомстройкомплексе».

Что касается обеспокоенности жильцов по поводу проезда пожарных машин, в «АСК» ответили, что наружное пожаротушение жилого дома №1 предусмотрено с двух продольных сторон. Проезды для пожарных машин расположены на нормативном расстоянии, уверили в компании.