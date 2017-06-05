16:35 05 июня 2017 0

Решение о приведении фасада дома к "единообразию" надо принять до 31 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Привести в надлежащий вид фасады домов, вдоль которых будет пролегать гостевой маршрут участников и зрителей чемпионата мира по футболу — 2018, собственникам придется за свой счет. Об этом сообщил в ходе брифинга в мэрии главный художник Екатеринбурга, начальник отдела дизайна городской среды администрации города Дмитрий Фогель.

По его словам, под действие постановления мэрии подпадают 2065 домов. Постановление касается всех элементов фасадов, включая повешенные на стены антенны и кондиционеры и, разумеется, балконы.

Впрочем, у екатеринбуржцев есть шанс сохранить свои застекленные лоджии, если решение об этом будет принято всеми собственниками дома. «Собственники жилья должны будут определить для себя: либо они во всех квартирах здания застекляют фасады, либо расстекляют, — сказал Дмитрий Фогель. — С нашей позиции, это необходимо для приведения в соответствие внешнего вида. Уж если балконы застеклены, то все и единообразно».

Как пояснили чиновники, в тех домах, где балконы стеклили разные фирмы, часть из них придется переделывать, чтобы все лоджии смотрелись одинаково. Альтернативный вариант — убирать остекление со всего дома. Это решение собственников квартир должно быть оформлено и отражено в паспорте фасада дома до 31 мая 2018 года.

Сами работы должны быть проведены до начала чемпионата мира по футболу. Точная дата пока не определена. «Конечно, это будет не за день до матча», — сказал Фогель. Какого-либо финансирования тем домам, у которых не найдется средств для «приведения фасадов в единообразие», не предусмотрено.

Городские власти не могут пока сказать ничего внятного о том, какие санкции будут применяться к тем, кто ослушается и не выполнит постановление. Мэрия готовится к массовым судебным спорам. «Всего надо достигать опытным путем, — заявил и. о. начальника управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Екатеринбурга Александр Брагин. — Если будут массовые разбирательства, суды будут принимать решения. Мы готовы судиться».

Приведение фасадов домов в порядок коснется не только собственников помещений, но и арендаторов: так, по мнению чиновников мэрии, магазины на первых этажах домов (даже если это разные юрлица) должны будут привести к единообразию все вывески. В качестве консультантов рекомендовано привлекать экспертов от мэрии.