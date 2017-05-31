00:28 01 июня 2017 0

Власти Екатеринбурга прибирают здания в центре к мундиалю. Но с горожанами решение не согласовали Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Через 20 дней в Екатеринбурге начинается реновация. Городские власти уже приняли решение о ликвидации остекленных балконов, кондиционеров, вывесок с 2065 домов в районе проведения ЧМ-2018. С горожанами вопрос не согласован — большинство екатеринбуржцев узнают о покушении на их частную собственность через «URA.RU». Рассказываем, что происходит, как успеть защититься от екатеринбургской реновации и будут ли митинги, как в Москве.

Что происходит?

На сайте мэрии Екатеринбурга появилось постановление за подписью сити-менеджера Александра Якоба. Оно утверждает список из 2065 домов ( список ), подлежащих приведению в соответствие с Правилами благоустройства. Документ запрещает самостоятельно изменять внешний вида фасада домов и его элементов. Под «изменением», в том числе, власти понимают создание и изменение козырьков, карнизов, балконов, лоджий, дверных и арочных проемов; покраску фасада и его частей в цвет, отличающийся от цвета здания; установку (крепление) дополнительных элементов и устройств.

Решение было принято Гордумой еще в 2015 году, но реновация Екатеринбурга начинается только сейчас — она приурочена к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. До 10 июня районным администрациям поручено найти собственников, арендаторов и ответственных за содержание этих домов и разослать им в десятидневный срок уведомления. Нарушения должны быть устранены до 31 мая 2018 года.

Что будет демонтировать мэрия?

Согласно документу, покраска или облицовка стен на балконе, его остекление (в особенности, на домах до 1957 года строительства), а также установка спутниковых тарелок на фасаде дома являются незаконными. И уведомления, которые управляющим компаниям велено разослать до 20 июня, судя по всему, будут содержать требования разобрать незаконные конструкции.

1/6 Правила благоустройства включают в себя требования к размещению кондиционеров Фото: екатеринбург.рф

Вся информация об архитектурном облике дома должна заноситься в паспорт, который в скором времени появится у каждого здания. Бывший главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев, один из инициаторов так называемой «паспортизации фасадов», заявил «URA.RU», что необязательно речь будет идти о сносе остекления с балконов. При проведении планового капремонта управляющая компания может провести голосование среди жителей дома. Если последние проголосуют за остекление, все балконы будут застеклены в одном стиле, а изменения — вписаны в тот самый паспорт.

Пример изменения архитектурного облика здания в Екатеринбурге. Капитальный ремонт «хрущевки» на улице Белореченской Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Такую работу предстоит провести по всем зданиям Екатеринбурга, однако первыми станут те самые 2065 зданий, поскольку они расположены на гостевом маршруте FIFA. По мнению депутата Екатеринбургской городской думы и зампредседателя комиссии по градостроительству Дмитрия Сергина, вероятно, мэрия не решится браться за приведение домов к единому архитектурному облику, поскольку до мундиаля остался всего год.

«Думаю, речь идет не о балконах, а о самих фасадах — кровля, штукатурка, стоки. А приведение архитектурного облика зданий в соответствие с Правилами благоустройства — работа на перспективу. При этом жители понимают, что их мнение должно быть учтено, поэтому если начнутся беспределы, они будут реагировать, причем достаточно шумно», — пояснил Сергин.

Тем не менее, в опубликованном документе никаких уточнений о том, что вопрос с балконами, кондиционерами и вывесками магазинов будет решаться позже, нет.

Как успеть защитить свою частную собственность?

Решение о демонтаже остекления балкона может принять только суд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Как бы печально это не звучало, но городские власти действительно могут потребовать от жильцов разобрать остекление балкона или снять спутниковую тарелку с фасада. Последние, по правилам, должны располагаться на кровле здания, а для остекления необходимо специальное разрешение. Если такого нет, конструкция действительно может быть признана незаконной. Правда, никто не имеет права ни принуждать или разбирать балконы самостоятельно. Об этом «URA.RU» рассказала председатель комиссии по правовым вопросам реформы ЖКХ и тарифному регулированию Свердловского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Ксения Лумпова.

«Пока администрация не начала, условно говоря, нападать, собственникам нужно применять меры по узакониванию конструкций. Если балкон остеклен, но при этом не затеняет соседское окно, есть шанс получить разрешение. В любом случае решение о демонтаже должен принимать суд. Без него никто не может обязать собственника разобрать балкон», — пояснила Лумпова.

При этом, по ее словам, если собственник не будет выполнять предписание суда, этим должны заняться приставы. Вот только счет за проделанную работу все же придется оплатить.

В Екатеринбурге будут митинги против реновации, как в Москве?

«То, что это вызовет недовольство и возмущение горожан — совершенно очевидно. В какой-то мере это действительно можно сравнить с реновацией в Москве. Люди принимают балкон и лоджию своей частной собственностью, поэтому и воспринимать это будут как покушение на нее, — высказал мнение политолог Сергей Мошкин. — Власти коснулись крайне конфликтной темы. Некоторые дома в центре Екатеринбурга правда выглядят как из кварталов Гарлема, но решить эту проблему будет сложно».

Громкий скандал уже в ближайшем будущем увидел и политтехнолог Платон Маматов, отметив, эта идея властей обернется для них тысячами исков и многолетними судебными тяжбами: «Возможно, мэрия ограничится «точечными снятиями» вывесок, кондиционеров и прочего. Причем в основном пострадают не собственники квартир, а владельцы или арендаторы коммерческой недвижимости. Потому что с ними и договориться, и надавить на них проще. В этом случае большого скандала не будет. Возможно также, что мэрия решит выступить «по хардкору» и займет позицию «убирайте с двух тысяч фасадов все лишнее, иначе мы сами это оторвем».

Тогда будет дичайший скандал, причем дело не ограничится только публикациями в СМИ и митингами протеста. Будет еще серия исков в суд, с которыми мэрии придется разбираться несколько лет».

По мнению Маматова, без массовых протестов жителей реализовать задуманное невозможно, однако власти могут пойти на уловку — перенаправить негатив на управляющие компании. «Но не очень понятно, как мэрия сможет убедить или заставить „управляшки“ брать на себя столь тяжкий груз», заключил собеседник.

Глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин, в свою очередь, видит способ реализовать задуманное, но для этого администрации города стоит отказаться от привычки принимать решения без оглядки на жителей, как это было, например, с изменением транспортной схемы города. В начале 2017 года власти уведомили екатеринбуржцев о ликвидации большинства маршрутов общественного транспорта, чем вызвали волну негодования.

«Нельзя допускать, чтобы с этой инициативой стало то же, что с реновацией в Москве, когда хорошая идея вылилась в скандал. Конечно, гостевые маршруты важны, и внешний вид фасадов зачастую находится за границей эстетики, но необходима последовательная работа с привлечением лидеров общественного мнения, экспертов, нужны общественные слушания. Постановление принято, проблему нужно решать, причем оперативно, но не так, как это было с транспортной реформой», — заявил Гагарин.К сожалению, как власти на деле планируют приводить в порядок фасады домов, выяснить не удалось. В пресс-службе мэрии на этот вопрос ответить не смогли, пообещав прокомментировать эту тему позже.