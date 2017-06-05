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05 июня 2017
20:29  05 июня 2017 1

Ураган возвращается. В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение

Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., ливень, молния, гроза
В Москве снова сильный дождь и ураганный ветерФото: Pixabay

Из-за порывистого ветра и сильного дождя в Москве объявлено штормовое предупреждение. Для ликвидации последствий коммунальные службы вывели на улицы столицы больше 350 аварийных бригад, пишет RT со ссылкой на заявление Мосводостока.

«Для предупреждения скоплений воды на проезжей части и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта силами ГУП „Мосводосток“ организовано круглосуточное дежурство порядка 356 бригад», — приводит агентство заявление коммунальщиков.

Ранее, как сообщила «Национальная служба новостей», синоптики сообщили о выпадении в Москве до 20% месячной нормы осадков с порывами ветра до 17 м/с, отметив при этом, что с 5 июня начнется потепление, а уже к четвергу, 8 июня, воздух в столице прогреется до 25 градусов.

Сергей Демин
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