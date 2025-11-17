Дагестанец сел на 5 лет за взрыв на АЗС, в котором погибли 35 человек: что произошло в Махачкале 2 года назад

Суд приговорил дагестанца по делу о взрыве на АЗС в 2023 году, который привел к гибели 33 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кумторкалинский районный суд Республики Дагестан приговорил 36-летнего Эльдара Насрулаева к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в происшествии, которое произошло 14 августа 2023 года: тогда в Махачкале из-за нарушения правил хранения химических веществ произошел взрыв, унесший жизни 35 человек. URA.RU напоминает, что произошло в тот день.

Что известно о взрыве в Дагестане

Вечером 14 августа 2023 года в районе окраины Махачкалы загорелся автосервис. Пламя распространилось на близлежащее помещение, в котором находилась селитра. Это привело к взрыву, после которого огонь охватил рядом расположенные здания и автозаправочную станцию. Очевидцы рассказали, что взрывная волна ощущалась в нескольких кварталах.

Трагедия унесла жизни 35 человек, еще 119 человек пострадали, в том числе 20 детей. В регионе был введен режим ЧС. Часть пострадавших отправили на лечение в Москву. А семьям погибших власти решили выплатить по миллиону рублей.

Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, в результате взрыва повреждения получили более 400 строений. Тогда президент России Владимир Путин поставил МЧС задачу сделать все, чтобы минимизировать последствия пожара. Он также предложил выделить деньги на восстановление построек из федерального бюджета.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава Дагестана Меликов назвал причинами ЧП на АЗС жадность и алчность. Он пообещал наказать всех виновных.

Арест предпринимателя

Уже 16 августа 2023 года Басманный суд Москвы отправил под стражу арендатора взорвавшегося склада Эльдара Насрулаева. Ему предъявили обвинения по статье «Производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Заседание по просьбе следователя закрыли от публики.

Приговор

Спустя два года, 17 ноября 2025-го, Насрулаев был признан виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение в целях сбыта товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух или более лиц). Суд приговорил предпринимателя к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Насрулаев лишен права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере оптовой и розничной торговли химическими веществами, соединениями и удобрениями на срок три года.