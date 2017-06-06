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06 июня 2017
05 июня 2017
03:12  06 июня 2017 0

Россия обыграла Венгрию в контрольном матче

Роман Зобнин в ходе игры получил травму колена и пропустит последующие матчиФото: Twitter / Сборная России

Сборная команда России по футболу в контрольном матче обыграла своих венгерских соперников. Встреча, завершившаяся со счетом 3:0, проходила в преддверии Кубка конфедераций.

Дважды россиянам удавалось забить мячи в ворота соперников, еще один гол забил в собственные ворота игрок венгерской сборной Мартон Эппель, сообщает «RT на русском». Из россиян отличились Федор Смолов (на 20-й минуте) и Дмитрий Полоз (на 89-й минуте).

Кроме того, еще один игрок российской сборной — Роман Зобнин — скорее всего пропустит несколько следующих матчей: в первом тайме он получил травму колена и не смог самостоятельно покинуть поле, сообщает Nation News.

Российской сборной предстоит еще один — последний — контрольный матч перед играми Кубка конфедераций. 9 июня россияне в Москве сыграют с чилийцами.

Евгений Александров
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