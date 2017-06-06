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06 июня 2017
05 июня 2017
04:21  06 июня 2017 0

МВД предложило повысить госпошлины на документы нового образца

Клипарт., паспорт, загранпаспорт
Если законопроект будет принят, за биометрический паспорт придется выложить 5 тысяч рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

В ближайшее время в России может подорожать получение биометрических загранпаспортов, водительских удостоверений нового образца, а также пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства. С предложением повысить госпошлину на изготовление документов выступило МВД РФ.

В ведомстве считают, что таким образом государство сможет компенсировать затраты на изготовление документов. Как сообщает телеканал 360, инициативу МВД уже поддержала комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности. Если кабмин поддержит законопроект, его внесут на рассмотрение Госдумы.

По данным издания «Газета.ру», госпошлина за оформление водительского удостоверения нового образца может возрасти до 3 тыс. рублей, биометрического паспорта для граждан старше 14 лет — до 5 тыс. рублей, для граждан до 14 лет — до 2,5 тыс. рублей. Стоимость пластикового СРТС предполагается зафиксировать на уровне 1,5 тыс. рублей.

Авторы инициативы при этом не собираются изменять расценки на «бумажные» документы и документы старого образца.

Повышение пошлин поможет бюджету получить дополнительные 44 млрд рублей, считают эксперты. В то же время за счет удорожания документы могут стать более емкими и будут содержать больше информации о владельце.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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