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06 июня 2017
09:52  06 июня 2017 0

Появились первые снимки Ирины Шейк и Брэдли Купера с ребенком. ФОТО

Модель и ее муж Бредли Купер две недели скрывали рождение малышкиФото: Instagram hura_cache

Журналисты сделали уникальный кадр, которого ждали поклонники модели Ирины Шейк и ее мужа, американского актера Брэдли Купера, вместе с новорожденной дочкой. Счастливую пару заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе.

На фото отец нежно укачивает малышку на руках, а мать следит за коляской и большим мохнатым псом. Известно, что уроженка Еманжелинска Челябинской области Ирина Шейк и Брэдли Купер избегают в интервью тем, касающихся их романа и недавно родившегося ребенка, пишут «Дни.Ру». Так, рождение дочери по имени Лея де Сейн им удавалось скрывать на протяжении двух недель.

Помимо этого актер на популярном американском шоу Эллен ДеДженерес отказавшийся подтвердить информацию, что он стал отцом. Сейчас девочке уже два месяца.

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Рождение дочери Шейк и Куперу удавалось скрывать целых две недели Фото: Instagram hura_cache

Как писало «URA.RU» ранее, 26 мая телеведущая Ксения Собчак унизила Ирину Шейк в Каннах на традиционном благотворительном гала-ужине, посвященном борьбе со СПИДом.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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