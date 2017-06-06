11:29 06 июня 2017 0

"Боинг" в Анталию из Тюмени так и не вылетел Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени в вторник, 6 июня отменен авиарейс компании «ВИМ-Авиа» в Анталию. Как гласит онлайн-табло аэропорта «Рощино», не вылетел рейс NN 9159, который должен был отправиться в 4:50 утра. Ранее авиаперевозчик объявил об отмене двух десятков «курортных» рейсов, однако этот в «черный список не попал».

В пресс-службе аэропорта корреспонденту «URA.RU» заявили, что не знают причину отмены рейса и посоветовали обратиться к перевозчику. В представительстве «ВИМ-Авиа» в Тюмени не смогли прокомментировать происходящее, заявив, что звонить нужно в пресс-службу компании в Москву. Там никто не взял трубку.

Как рассказала корреспонденту «URA.RU» президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская, туроператор днем в понедельник, 5 июня, направил в агентства указание проинформировать туристов об отмене рейса и предупредить их, чтобы они не выезжали в аэропорт.

«Пока туроператор не может дать полноценной оценки ситуации, и мы не можем сказать, как она будет дальше развиваться, — пояснила Любовь Матиевская. — Договорные отношения с перевозчиком были у туроператора. Посмотрим, что предложат — пересаживаться на других перевозчиков или снимать данную полетную программу. Но думаю, вопрос решится, не впервые в практике такое происходит, обычно все же пересаживают». Собеседница агентства отметила, что из-за подобных инцидентов могут пострадать туристы, у которых сократятся дни отдыха.

«Скорее всего, туроператоры предложат туристам какие-то дополнительные программы или спа, или бесплатные экскурсии, — полагает она. — Что-то высуживать здесь будет очень сложно, это все же чартерное направление, а по договору чартеры имеют право изменять время вылета. Если по факту тюменские туристы вылетят даже без пяти 12 ночи, туроператор не нарушит договорные отношения».

По информации агентства, отправиться в Анталью рейсом «Вим-Авиа» в 4:50 должны были более 200 туристов через оператора «Тез-Тур». В уральском офисе компании в Екатеринбурге корреспонденту «URA.RU» заявили, что с прессой общаются только специалисты головного офиса в Москве. В справочной службе столичного офиса сообщили, что пока информации о том, как будут отправлены тюменские туристы, нет. «Официального заявления от авиакомпании пока нет. Звоните в то агентство, с которым вы заключали договор, вся информация будет оперативно доведена до агентств», — посоветовали в справочной службе.

Накануне «ВИМ-Авиа» объявила от отмене более 20 рейсов на курортные направления, под отмену попали рейсы из городов УрФО и Москвы. Между тем, рейс с вылетом из Тюмени в 4:50 вторника, в «черном списке» перевозчика не значится.