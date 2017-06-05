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05 июня 2017
14:44  05 июня 2017 1

Уральцы остались без чартеров на курорты. Перевозчик отменил полеты на все лето

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, вим авиа, vim avia
"ВИМ-Авиа" отменила 22 чартера с 5 июняФото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральцы с 5 июня не смогут улететь на морские курорты чартерными рейсами авиакомпании «ВИМ-Авиа». Перевозчик предупредил об отмене рейсов сразу из нескольких аэропортов УрФО и российской столицы.

В частности, речь идет об отмене с 5 июня по 2 октября чартеров Анталья — Тюмень, которые отправлялись по понедельникам, с 6 июня по 6 октября чартеров Анталия — Нижневартовск (по вторникам и пятницам).

С 4 по 14 июня не будут летать рейсы из Сочи в Екатеринбург, они должны были отправляться по средам, пятницам и воскресеньям, на этот же период отменяются рейсы из Симферополя в столицу УрФО (по вторникам и субботам).

Отменяются с 8 июня по 5 октября и рейсы Анталия — Челябинск, которые должны были отправляться по четвергам, с 6 июня по 6 октября — рейсы из Анталии в Нижневартовск, запланированные ранее на вторник и пятницу.

Кроме того, перевозчик отменил несколько рейсов из Москвы — в частности, с 3 по 15 июня не будет летать ежедневный рейс Москва — Анталия, с 8 июня отменен рейс Москва — Энфида, с 4 по 11 июня по понедельникам, пятницам и воскресеньям не будет выполняться рейс из российской столицы в Бургас. Точный перечень отмененных рейсов указан на сайте «ВИМ-Авиа».

Перевозчик принес извинения пассажирам, попросил их не приезжать в аэропорты и заверил, что «все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены».

Как пишет РБК Тюмень, Тюменский областной союз туриндустрии запросил данные о количестве туристов, которые должны были воспользоваться этими рейсами в регионе, и информацию о перевозчике, самолеты которого в итоге будут перевозить пассажиров «ВИМ-Авиа».

При этом со ссылкой на одно из турагентств РБК Тюмень пишет, что пострадают в данной ситуации в первую очередь потребители. «По практике, у подобных чартерных авиакомпаний в наличии от 5 до 15 самолетов, — рассказал на условиях анонимности собеседник агентства. — Они работают по схеме „ромашка“: самолет из Москвы летит в Испанию, потом на Кипр, потом в Анталию, потом, например, в Тюмень. И если на каком-то этапе ломается один или несколько самолетов, то рушится вся схема. Думаю, это мы и наблюдаем в данном случае».

Ранее авиакомпания почти на сутки задержала рейсы в турецкий Даламан.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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