{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,62
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 июня 2017
Главные новости Москвы
11:45  06 июня 2017 8

Российские дети отравились конфетами от Порошенко

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Фабрика украинского президента отравила детей в ЧитеФото: пресс-служба Президента Украины

В Чите пятеро детей отравились конфетами «Бешеная пчелка» производством которых занимается фабрика Roshen, принадлежащая украинскому президенту Петру Порошенко.

Пострадавших госпитализировали с отравлением неустановленным веществом, передает «Утро.ру» со ссылкой на Минздрав Забайкальского края. Трое детей находятся в краевой клинической больнице, еще двое — в городской, уточняют в ведомстве. Дети рассказали, что незадолго до госпитализации они ели конфеты «Бешеная пчелка».

Региональный следственный комитет начал доследственную проверку по факту отравления детей. Представитель СК Забайкальского округа Егор Марков сообщил, что компания подростков от 12 до 17 лет в момент отравления находились в квартире одного из них. Со слов юноши, конфеты, которыми он угостил друзей, он нашел на улице.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров