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06 июня 2017
Главные новости Москвы
13:19  06 июня 2017 0

В Общественную палату конкурс — больше 10 человек на место. Проходит известный политолог

Городская общественная палата Курган, общественная палата
Появилась информация о том, кто, вероятнее всего, прошел в ОП от НКОФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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В России подходит к концу формирование последней, третьей части Общественной палаты РФ, в которую должны войти представители общественных и некоммерческих организаций. Голосование за кандидатов от НКО завершилось в полночь во вторник, 6 июня, станут известны его итоги.

Информация о том, кто, вероятнее всего, проходит в палату, уже просочилась в прессу. Среди называемых имен — правозащитница и член СПЧ Мария Каннабих, семейный правозащитник Юлия Зимова и политолог Оксана Гаман-Голутвина. Об этом «Известиям» сообщил источник, имеющий отношение к процессу голосования.

В направлении «Развитие культуры и творчества» лидирует поэт и радиоведущий Андрей Дементьев, в «Охране здоровья, популяризации здорового образа жизни, экологии и защите окружающей среды» — представитель Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин. Всего же, по предположению источника, до 40% мест по этой квоте могут занять женщины. По мнению эксперта, наметился тренд на новые лица, при этом заслуженные общественники могут потерять свое членство в палате.

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Стартовал последний этап формирования Общественной палаты. Осталось проголосовать за кандидатов от НКО

«Поступило около 450 предложений от НКО, — сообщил источник в Общественной палате. — Проверку не прошли лишь 40 анкет». Таким образом, сформировавшийся конкурс — почти 10 человек на место. При этом около 300 человек получили хотя бы по одному голосу, что говорит о заинтересованности общественников, чтобы НКО были представлены в ОП максимально широко.

Общественная палата РФ формируется по трем квотам: президентской (40 человек) от общественных палат регионов (84 члена) и от общественных и некоммерческих организаций (43 места: по 3 человека на каждое из 14 направлений деятельности ОП и 4 по направлению «общественный контроль»).

Имена членов Общественной палаты по президентской квоте и квоте ОП регионов уже известны, сейчас идет определение членов по квоте НКО (их выбирают 124 уже действующих члена палаты). Итоги голосования огласят сегодня, 6 июня, на заседании рабочей группы, которая занималась отбором кандидатур и организацией процедуры голосования.

Андрей Гусельников
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