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06 июня 2017
Главные новости Москвы
12:49  06 июня 2017 0

Назван регион России с самым большим долгом по зарплате

VIII Гайдаровский форум, день первый. Москва, топилин максим
Министр труда не имеет никаких претензий к властям субъектаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский министр труда Максим Топилин рассказал, в каком из регионов наблюдается наибольшая задолженность по заработной плате. По его словам, почти 15% всего долга по зарплате в России приходится на Приморский край.

Всего речь идет более чем о 500 миллионах рублей, однако Минтруд не имеет никаких претензий к региональным властям по этому вопросу, цитирует Топилина «Федеральное агентство новостей».

Отметим, одним из главных должников региона является завод «Радиоприбор», которому уже ищут эффективного собственника. Министр заверил, что эта проблема будет решена в течении 2017 года.

Как писало «URA.RU» ранее, 3 июня глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил о том, что россиян в этом году ожидает повышение уровня жизни в пределах 2-3%.

Юрий Викторов
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