14:53 06 июня 2017 1

Лето на Ямале подходит к концу. Пора готовить дома к зиме Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Рабочие АО «Ямалкоммунэнерго» начали подготовку к зиме. В перечень работ входят. Капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения и высоковольтных линий, приобретение резервного оборудования, промывки систем.

Старт сезонным работам еще в мае дали филиалы АО «Ямалкоммунэнерго» в городах Надым, Губкинский и Муравленко, где на текущей неделе уже завершатся работы по промывке магистральных сетей холодного водоснабжения. Далее коммунальщики приступят к работам на внутриквартальных водоводах и сетях ГВС.

Первым приступает к промывкам трубопроводов в микрорайонах филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе — с 13 июня. Соответствующие графики уже согласованы с муниципалитетом. По традиции надымские коммунальщики будут проводить все работы в ночное время суток.

В Губкинском приступят к внутриквартальным промывкам ХВС с 17 июля, а Муравленковские коммунальщики с конца июня запланировали приступить к параллельной промывке системы, как холодного, так и горячего водоснабжения.

Названы и плановые две недели, когда будет отключена ГВС для проведения ремонтных работ. В Губкинском — это с 26 июня по 9 июля, Муравленко — с 27 июня по 10 июля. Не стоит забывать, что непредсказуемое северное лето может в любой момент внести свои коррективы в планы коммунальных служб. Только при установлении среднесуточной температуры воздуха + 8 градусов за последние 5 суток филиалам АО «Ямалкоммунэнерго» будут вручены распоряжения муниципалитетов остановить подачу тепла, а значит, единый коммунальный оператор сможет начать работу на сетях ГВС.

С окончанием отопительного сезона «Ямалкоммунэнерго» приступит и к текущему ремонту теплосетевого оборудования и замене сетей. Так, большой объем работ будет произведен на магистральных сетях в микрорайонах 8 и 12 г. Муравленко. В отдалённых поселениях, таких как Мужи, Горки и Овгорт, запланированы ремонты на сетях тепло- и электроснабжения. Только в районном центре Шурышкарского района заменят 1700 м. п. центральных ТВС и 1500 м ВЛ.

В некоторых ямальских селах с приходом полярных ночей приступили к работам на электросетях. В пгт. Тазовский начиная с 25 мая в течение месяца будут проводиться работы по замене ЛЭП на СИП-кабель. В Ямальском районе проводятся работы восстановлению опор ЛЭП. Для удобства потребителей коммунальщики все работы стараются проводить в ночное время.