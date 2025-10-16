На Западе раскрыли, от чего сейчас зависит наступление ВСУ

Возможность проведения «наступательной операции» Вооруженными силами Украины зависит от получаемого от союзников оружия и плана, который должен пройти процедуру одобрения. Об этом заявили в Киеве после слов президента США Дональда Трампа о готовящемся наступлении ВСУ.
«Оно (наступление) зависит от оружия, который мы получим, и одобренного плана», — приводит Politico слова неназванного высокопоставленного украинского чиновника. Ранее Дональд Трамп заявил, что ВСУ намерены «перейти в наступление», и решение по этому вопросу будет принято на встрече с Владимиром Зеленским 17 октября. Президент США также сообщил, что рассматривает возможность поставок Украине крылатых ракет Tomahawk.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предупредил, что новое наступление ВСУ обернется для них катастрофой. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям с США, а их использование невозможно без участия американских военных.
Россия последовательно заявляет, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для российских войск.
Ранее, 15 октября, президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина рассчитывает получить одобрение на проведение наступательных операций и ожидает решения о возможной передаче ракет Tomahawk, которое будет обсуждаться на встрече с Владимиром Зеленским 17 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда подчеркнул, что такие поставки могут серьезно навредить отношениям между Москвой и Вашингтоном.
