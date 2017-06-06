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19:02  06 июня 2017 0

Пермские депутаты передумали лишать денег детей, рожденных «после корпоративчиков»

Открытая лицензия 09.06.2015. Дети., дети
Матерям-одиночкам вернут выплаты за первого ребенкаФото: Pixabay
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В Перми матерей-одиночек лишили права на матпомощь
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Комитет по соцполитике пермского парламента принял поправки к скандальному закону о единовременных выплатах за первого ребенка. Теперь матери-одиночки тоже будут иметь право на материальную помощь.

Во вторник, 6 июня, прошло заседание комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края. Министр социального развития Павел Фокин доложил об изменениях в законе, согласно которому молодые одинокие мамы в возрасте от 19 до 24 лет имеют право на получение единовременной выплаты в 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого парламента. «Теперь ограничение, которое мешало получить эту материальную помощь матерям-одиночкам, отменено», — рассказал «URA.RU» глава комитета по соцполитике Сергей Клепцин.

Напомним, Сергей Клепцин был одним из авторов законопроекта, ограничившего неполные семьи в получении единовременной выплаты. В эфире НТВ он объяснил ограничительные меры так: «Мы должны понимать, что рождение таких случайных детей происходит после дискотек, каких-то междусобойчиков, корпоративчиков». После этого скандала врио губернатора Максим Решетников поручил правительству внести предложения по устранению норм, нарушающих права матерей-одиночек.

Внесенные поправки комитет по соцполитике принял единогласно. Сергей Клепцин уклонился от ответа на вопрос «URA.RU» о том, почему он передумал. «Комитет свое решение принял. Теперь решение за остальными депутатами Заксобрания», — ответил собеседник.

Анна Белкина
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