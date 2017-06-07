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07 июня 2017
12:57  07 июня 2017 0

Уфологи: огромный черный НЛО пытался сесть на Луну. ВИДЕО

Объект, похоже, изучал лунную поверхностьФото: Pixabay

Аппарат Moon Live Stream зафиксировал большой НЛО черного цвета рядом с поверхностью Луны. Кадры поразили воображение уфологов, передает агентство Nation News.

Описывая снятые кадры, ученые добавляют, что объект, похоже, изучал лунную поверхность либо искал место для посадки. Отмечается его близкое расположение к грунту и тот факт, что он менял высоту.

Известно, что результаты высадки американцев в рамках миссии «Аполон-12» строго засекречены. Исследователи считают, что астронавты Олдрин и Армстронг встретили на Луне инопланетян. Сами астронавты данный факт подтверждают, но в NASA этот факт категорически отрицают, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Семен Гринберг
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