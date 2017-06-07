16:12 07 июня 2017 0

Чиновники вместо проведения реальных работ шлют неактуальные предписания управкомпании Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В аварийном доме № 66 по ул. Красина планируется укрепление грунтового основания в пределах фасадов четвертого подъезда. Об этом «URA.RU» сообщили в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства в ответ на официальный запрос агентства.

Сроки и стоимость работ в ведомстве не уточнили. Не ответили чиновники и на вопрос, планируется ли стяжка треснувших стен по всему периметру дома, как обещал жителям сити-менеджер Андрей Потапов в конце 2016 года. Пока в рамках исполнения решения суда о проведении противоаварийных работ в доме выполнена только стяжка металлическим бандажом стен 4-го подъезда.

Также в департаменте ЖКХ отметили, что в управляющую компанию «Новая волна» направлено требование по ремонту отмостки и цокольной часть дома №66. Но как заявил «URA.RU» директор УК «Новая волна» Игорь Тихонов, этот ремонт был выполнен после получения предписания от муниципального жилищного контроля осенью 2016 года. «Зачастую у таких структур бывает так, что правая рука не знает, что делает левая. Ссылка администрации на это требование уже не актуальна, — говорит Тихонов, — Но, на мой взгляд, эти работы никак не связаны с выполнением противоаварийных работ в доме. Лично я не видел проект по укреплению фундамента, и чиновники в набат не бьют», — отметил он.

По словам Игоря Тихонова, управкомпания готова поспособствовать мэрии, но «выполнять за них работу не будет». Он подтвердил, что в подвале дома была вода, но сейчас он осушен. «Специалисты следят за сигнальными маячками на стенах, пока трещины не увеличиваются», — добавил директор УК.

Жители аварийного дома по улице Красина, 66 боятся не дождаться ремонта. Курганский городской суд обязал администрацию Кургана немедленно провести противоаварийные мероприятия в пятиэтажке еще в ноябре 2015 года. Тогда специалисты признали часть квартир аварийными и отметили угрозу внезапного обрушения участка несущей наружной стены. Дом включен в краткосрочный план капитального ремонта на 2017 год. Однако, как пояснили жильцам, к работам нельзя приступать до тех пор, пока стяжки не поставят по всему периметру дома. «Получается замкнутый круг: дом разваливается, на все вопросы у чиновников один ответ: „ситуация на контроле“ и „денег нет“», — жаловались «URA.RU» жильцы. Они хотят вновь обратиться в прокуратуру.