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07 июня 2017
16:39  07 июня 2017 0

Госдуме предложили законодательно сменить гимн России на «Боже, Царя храни!»

Жириновский Владимир. ЛДПР. Челябинск., жириновский владимир
Законопроект депутаты написали с подачи Владимира ЖириновскогоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект об изменении государственного гимна России на произведение из времен российских императоров «Боже, Царя храни!». Авторами инициативы стали депутаты фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Виталий Пашин. Законопроект, а также пояснительная записка к нему опубликованы в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что «настоящим проектом федерального конституционного закона предлагается утвердить новый государственный гимн Российской Федерации «Боже, Царя храни!». Депутаты напоминают, этот гимн довольно долго использовался в России с 1834 года до Февральской революции 1917 года, пишет ТАСС.

«Именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей», — отмечают в пояснительной записке депутаты. По их мнению, возвращение этого гимна позволит достичь не только исторической преемственности, но и напомнит россиянам о более чем тысячелетней истории России, в том числе и советского периода.

В ЛДПР уверены, что гимн «Боже, Царя храни!» приведет к росту патриотизма, укрепит единство народа и общероссийское гражданское самосознание.

Ранее в Кремле на вручении Владимиру Жириновскому ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, он пропел в ответ песнь «Боже, Царя храни!», напоминает «Национальная служба новостей». Он отметил, что тогда не задумывались об идеалогии и скрепах, а гимн вызывал у всех чувство патриотизма. Автором слов императорского гимна, напомним, был поэт Василий Жуковский, а музыку написал композитор Алексей Львов.

Нина Калинина
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