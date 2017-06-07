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07 июня 2017
19:46  07 июня 2017 0

Росавиация собирается отменить чартерные рейсы. Винить нужно авиакомпанию, задержавшую десятки вылетов

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, вим авиа, vim avia
Из-за "ВИМ-авиа" могут отменить все чартерные рейсыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Росавиация может отменить чартерные рейсы, если продолжатся массовые задержки. Об этом заявил глава ведомства Александр Нерадько, подчеркнув, что представителей авиакомпаний об этом вскоре предупредят.

«Если будут такие массовые задержки рейсов, то нам придётся объявить об этом пассажирам. Нам придётся просто пойти на отмену нерегулярных рейсов», — цитирует Александра Нерадько портал Life.ru.

Поводом для такого заявления стали серьезные сбои в расписании перевозчика «ВИМ-Авиа». Авиакомпания 2 июня объявила об отмене нескольких рейсов, после того как на протяжении нескольких дней происходили массовые задержки рейсов. Как пояснили РБК представитель Ространснадзора, отмена рейсов обусловлена задержками с ремонтом самолетов авиакомпании.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в разговоре с «Национальной службой новостей» объяснил, как будет разрешена ситуация с туристами, уже купившими билеты на чартерные рейсы, которые оказались под угрозой отмены. «Туристами сейчас занимаются туристические компании, им помогает Ростуризм, началось взаимодействие с Росавиацией», — пояснил он. Сейчас на направлениях «ВИМ-Авиа» туроператоры в качестве альтернативных перевозчиков используют самолеты «Газпром авиа», «Саратовских авиалиний», Red Wings, «Ямал», NordStar, Royal Flight и Azur Air.

По словам Горина, Росавиация рекомендовала компании «ВИМ-Авиа» прекратить чартерную программу.

На данный момент перевозчик отменил большинство чартеров из Антальи на летний период, пишет радиостанция «Эхо Москвы». «ВИМ-Авиа» обещают урегулировать ситуацию с задержками рейсов в течение двух недель.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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