21:06 07 июня 2017 2

Полицейские утверждают, что женщина признала свою вину и сбежала Фото: ВК Данил Каличонок

По данным полиции Екатеринбурга, женщина, ставшая героиней видео с конфликтом со стражами порядка, скрывается: не появляется дома и не приходит в суд, хотя подписала обязательство о явке.

Полицейские озвучили свою версию случившегося на улице Таганской в Екатеринбурге.

По данным УМВД по Екатеринбургу, при обходе территории участковый увидел женщину, торгующую из автомобиля «Пежо» зеленью.

«Полицейский подошел, представился и попросил в вежливой форме представить документы, подтверждающие личность, на законную реализацию продуктов и занятие земельного участка. Однако женщина в грубой форме, выражаясь нецензурно в адрес полицейского, ответила отказом, также отказалась прекращать торговлю. Участковый вызвал наряд ППС, так как женщина и ее знакомая начали вести себя агрессивно. Сотрудники экипажа ППСП попросили женщину пройти в служебный автомобиль, однако женщина схватила на руки малолетнего ребенка и начала привлекать внимание прохожих — кричать, доводить себя и ребенка до истерики», — рассказали «URA.RU» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В полиции подтверждают, что женщину привезли в дежурную часть ОП № 14, но в камеру не сажали. Там она, по словам пресс-секретаря части, написала объяснение и признала собственноручно свою вину по статьям КоАП: «незаконное занятие земельного участка» — штраф не менее 5 тысяч рублей, «незаконная предпринимательская деятельность» — штраф до 2 тысяч, «мелкое хулиганство» — штраф до одной тысячи и «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» — наказывается штрафом до одной тысячи рублей.

«Учитывая, что женщина с ребенком, ее не повезли в суд. Она подписала обязательство о явке, но в суд так и не пришла. По месту жительства она так же не появляется», — подытожили в УМВД города.

В Следственном комитете по этому поводу начали проверку.

«В отдел СК России поступили сообщения как от женщины, утверждавшей, что стражи порядка превысили свои полномочия, так и от сотрудников полиции, которые направили в следственный орган материалы по поводу их оскорбления при исполнении служебных обязанностей», — сообщил «URA.RU» Максим Чалков, помощник руководителя СКР по Свердловской области.

«URA.RU» сообщало о том, полицейские на Эльмаше забрали в отдел 22-летнюю женщину с грудным ребенком, которая без разрешения продавала из своей машины зелень. Торговка сопротивлялась, но полицейские все же запихали ее в машину. Этот инцидент попал на видео и стал поводом к разбирательству.