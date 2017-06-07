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07 июня 2017
22:28  07 июня 2017 3

«Мне ее подбросили». Поклонская устроит проверки Transparency, «обнаружившей» ее квартиру в Донецке

Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь, поклонская наталья
Наталья Поклонская назвала люжью информацию о незадекларированной квартиреФото: Константин Михальчевский © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла наличие у нее квартиры в Донецке и пригрозила устроить проверки организации Transparency International.

«Всё, что я пока могу прокомментировать сейчас, это инициирование проверок. И тогда Transparency International будет действительно заниматься своим делом — пилить дрова», — заявила Наталья Поклонская в интервью РБК.

Депутат отметила, что сотрудники организации нарушили сразу четыре статьи Уголовного кодекса РФ: «Злоупотребление полномочий лицом, выполняющим управленческие функции, в коммерческих целях», «Клевета», «Распространение сведений о частной жизни без согласия лица в отношении несовершеннолетнего ребёнка», «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом».

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Что касается квартиры в Донецке площадью 29 квадратных метров, то Наталья Поклонская заявила, что сотрудники Transparency ей ее «подбросили», и в шутку посетовала, что с их стороны это «как-то скуповато».

Наталья Поклонская отметила, что намерена написать запрос в Генеральную прокуратуру РФ.

Ранее телеканал «Дождь» сообщил о том, что российское отделение Transparency International обнаружила квартиру у Поклонской, которая не была указана в декларации об имуществе. Уточняется, что собственницей квартиры в Донецке является Наталья Владимировна Дубровская [девичья фамилия Поклонской]. Дата рождения собственницы квартиры совпадает с датой рождения Натальи Поклонской. Организация направила письмо на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой лишить Поклонскую мандата за сокрытие имущества.

Нина Калинина
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