13:47 17 июля 2017 1

Мужчины поехали на рыбалку на двух лодках Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

В минувшие выходные на озере Уелги в Челябинской области утонул 61-летний мужчина из Свердловской области. Они с другом отправились в Кунашакский район, чтобы порыбачить на лодках, сообщает сайт 1.obl.ru

Днем 15 июля мужчины заплыли вглубь озера на двух лодках. Через некоторое время проплывающие мимо другие рыбаки увидели, что одна из лодок стоит пустая. Друг пропавшего бросился в воду и нашел пострадавшего: вытащил его на берег и пытался оказать помощь, но было уже поздно — мужчина утонул.

В ГУ МВД по Челябинской области пока не комментируют произошедшее.

Известно, что что погибший находился в лодке без жилета.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Челябинской области в озере обнаружили тело пропавшей 4 июля женщины. Она утонула вместе со своим знакомым из-за того, что надувная лодку пошла ко дну.

2 июня в Чесменском районе на реке Тогузак утонули семь человек — четверо детей и трое взрослых. Компания каталась на алюминиевой лодке, но в какой-то момент она перевернулась.