{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,07
Динамика за 2 недели
Евро 67,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 июля 2017
13:47  17 июля 2017 1

На челябинских озерах произошла новая трагедия. На этот раз утонул свердловчанин

Черногория, лодка
Мужчины поехали на рыбалку на двух лодкахФото: Наталия Вершинина © URA.RU

В минувшие выходные на озере Уелги в Челябинской области утонул 61-летний мужчина из Свердловской области. Они с другом отправились в Кунашакский район, чтобы порыбачить на лодках, сообщает сайт 1.obl.ru

Днем 15 июля мужчины заплыли вглубь озера на двух лодках. Через некоторое время проплывающие мимо другие рыбаки увидели, что одна из лодок стоит пустая. Друг пропавшего бросился в воду и нашел пострадавшего: вытащил его на берег и пытался оказать помощь, но было уже поздно — мужчина утонул.

В ГУ МВД по Челябинской области пока не комментируют произошедшее.

Известно, что что погибший находился в лодке без жилета.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в Челябинской области в озере обнаружили тело пропавшей 4 июля женщины. Она утонула вместе со своим знакомым из-за того, что надувная лодку пошла ко дну.

2 июня в Чесменском районе на реке Тогузак утонули семь человек — четверо детей и трое взрослых. Компания каталась на алюминиевой лодке, но в какой-то момент она перевернулась.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров