Более 70 процентов льготников вынуждены покупать лекарства за свой счет

72 процента льготников в России по тем или иным причинам вынуждены приобретать лекарства за свой счет. К такому итогу после опроса пришли эксперты ОНФ совместно с «Движением против рака» и «Всероссийским союзом пациентов».
В исследовании приняли участие жители 71 региона России, в том числе инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи, пишет RT. Всего в опросе учтены мнения 789 человек.
Больше всего не хватает препаратов для лечения онкобольных, подчеркнул член комитета Совета Федерации, представитель Орловской области Владимир Круглый и добавил, что причина проблемы кроется в механизме закупки препаратов.
«Эта проблема была озвучена во время прямой линии с Владимиром Путиным. На самом деле она актуальна не только для Орловской области, но и для всех регионов, потому что средств на льготные препараты выделяется совершенно недостаточно, и каждый год правительство эти средства добавляет, но все равно их недостаточно», — пояснил член Совфеда.
Мониторинг ОНФ показал, что лишь пять регионов в России включили в списки льготных лекарств все 646 препаратов из федерального перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов — Владимирская, Новгородская, Ульяновская, Камчатская области и Краснодарский край.
Около половины опрошенных также заявили о проблемах с получением рецептов и записью на прием к врачу.