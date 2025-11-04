Украина завершит интеграцию в энергорынок ЕС к 2027 году
Молдавия и Украина завершат интеграцию в энергорынок ЕС к 2027 году, указано в документе
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В единый энергорынок ЕС к 2027 году должны войти Украина и Молдавия. Это следует из доклада Еврокомиссии о расширении.
«Украина и Молдавия должны завершить процесс интеграции в европейский энергорынок к 2027 году», — указано в документе. Он опубликован на сайте Еврокомиссии.
Интеграция Украины и Молдавии в единый энергорынок ЕС происходит на фоне стремления Европы снизить зависимость от российских энергоносителей. Украина предложила создать совместный с Словакией энергетический хаб для поставок нефти и газа в обход российской территории, что соответствует стратегии ЕС по диверсификации источников энергии. Несмотря на декларируемые намерения Евросоюза сократить импорт российских энергоносителей, в первые восемь месяцев 2025 года закупки превысили 11 млрд евро.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.