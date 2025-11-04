Украина завершит интеграцию в энергорынок ЕС к 2027 году

Молдавия и Украина завершат интеграцию в энергорынок ЕС к 2027 году, указано в документе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В единый энергорынок ЕС к 2027 году должны войти Украина и Молдавия. Это следует из доклада Еврокомиссии о расширении.

«Украина и Молдавия должны завершить процесс интеграции в европейский энергорынок к 2027 году», — указано в документе. Он опубликован на сайте Еврокомиссии.