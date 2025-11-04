Еврокомиссия заявила о возможности вступления Украины в ЕС в 2030 году
Каллас заявила, что среди стран также Албания, Молдавия и Черногория
Фото: Официальный сайт президента Украины
Украина может вступить в ЕС к 2030 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии.
«Новые страны могут вступить в ЕС к 2030 году, в их числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория», — приводит слова фон дер Ляйен ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства.
Ранее Еврокомиссия охарактеризовала Грузию как «номинального» претендента на членство в ЕС ссылаясь на отход страны от демократических норм. Подчеркивается, что существенный регресс демократических институтов выразился в стремительном разрушении принципа верховенства права, а также во введении строгих ограничений фундаментальных прав и свобод граждан.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.