Еврокомиссия заявила о возможности вступления Украины в ЕС в 2030 году

04 ноября 2025 в 18:48
Каллас заявила, что среди стран также Албания, Молдавия и Черногория

Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина может вступить в ЕС к 2030 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии.

«Новые страны могут вступить в ЕС к 2030 году, в их числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория», — приводит слова фон дер Ляйен ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства.

Ранее Еврокомиссия охарактеризовала Грузию как «номинального» претендента на членство в ЕС ссылаясь на отход страны от демократических норм. Подчеркивается, что существенный регресс демократических институтов выразился в стремительном разрушении принципа верховенства права, а также во введении строгих ограничений фундаментальных прав и свобод граждан.

