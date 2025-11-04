Еврокомиссия заявила о возможности вступления Украины в ЕС в 2030 году

Каллас заявила, что среди стран также Албания, Молдавия и Черногория Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина может вступить в ЕС к 2030 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии.

«Новые страны могут вступить в ЕС к 2030 году, в их числе Албания, Молдавия, Украина и Черногория», — приводит слова фон дер Ляйен ТАСС. Новость опубликована на сайте агентства.