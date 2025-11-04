Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

ЕК: разговоры о включении Украины в ЕС начнутся до конца года

04 ноября 2025 в 17:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ЕК может начать переговоры по вступлению Украины в ЕС до конца года

ЕК может начать переговоры по вступлению Украины в ЕС до конца года

Фото: Официальный сайт Президента Украины

Еврокомиссия начнет переговоры о входе Украины в состав ЕС к концу года. Это следует из заявления ЕК в рамках обзора по прогрессу стран-кандидатов в проведении реформ для вступления в союз.

«Еврокомиссия ожидает, что Украина выполнит условия для открытия оставшихся трех кластеров, и работает над тем, чтобы Совет ЕС был в состоянии обеспечить открытие всех кластеров до конца года», — указано в документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии. Отмечается, что Украина уже выполнила некоторые условия для открытия первого (основные принципы) кластера и шести кластеров по внешним отношениям и двух по внутреннему рынку.

Процесс вступления Украины в ЕС осложнен позицией Венгрии, которая блокирует открытие переговорных кластеров. Руководство Евросоюза рассматривает возможность изменения процедуры голосования, чтобы обойти требование единогласного одобрения всех 27 стран-членов, однако Будапешт готов использовать право вето и против такой реформы. Украина рассчитывает на продвижение своей заявки в декабре благодаря политическому давлению на премьер-министра Орбана и возможным переговорам между лидерами Киева и Будапешта.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал