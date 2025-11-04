ЕК: разговоры о включении Украины в ЕС начнутся до конца года

ЕК может начать переговоры по вступлению Украины в ЕС до конца года Фото: Официальный сайт Президента Украины

Еврокомиссия начнет переговоры о входе Украины в состав ЕС к концу года. Это следует из заявления ЕК в рамках обзора по прогрессу стран-кандидатов в проведении реформ для вступления в союз.

«Еврокомиссия ожидает, что Украина выполнит условия для открытия оставшихся трех кластеров, и работает над тем, чтобы Совет ЕС был в состоянии обеспечить открытие всех кластеров до конца года», — указано в документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии. Отмечается, что Украина уже выполнила некоторые условия для открытия первого (основные принципы) кластера и шести кластеров по внешним отношениям и двух по внутреннему рынку.