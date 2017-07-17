Китай запретил Винни-Пуха из-за сходства с Си Цзиньпином

В Китае изображение Винни-Пуха с Тигрой часто сравнивали с фотографией председателя КНР Си Цзиньпина и экс-президента США Барака Обамы. Власти решили запретить мультипликационного персонажа на территории страны. Так, сервис микроблогов Sina Weibo уже подверг цензуре имя медвежонка, передает «телеканал 360».
При попытке опубликовать пост со словами «Винни-Пух» всплывает сообщение, говорящее о нелегальном контенте. Как уточняет «Национальная служба новостей», из сервиса также удалили несколько популярных GIF-изображений с мультипликационным героем.
В компании отказываются комментировать информацию, но эксперты считают, что запрет связан с тем, что в Сети пользователи часто сравнивали героя мультфильма с лидером КНР.
Ранее в Китае запретили покемонов и «дополненную реальность».