18:15 17 июля 2017 0

Чиновники решили, что пора улучшить качество работы тюменских автобусов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени появится первый электробус — он будет выполнять рейсы по «гостевому» маршруту № 10, который связывает вокзалы и аэропорт «Рощино». При этом, по словам городских чиновников, требования к перевозчикам по новым муниципальным контрактам ужесточат, работать на городских маршрутах смогут только подрядчики — субподряд будет запрещен, а обходиться бюджету городские перевозки будут примерно в полмиллиарда в год.

Новый аукцион на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Тюмени будет объявлен в августе.

В новых автобусах смонтирована система видеонаблюдения, есть электронное табло, кондиционер и отопительная система Фото: с сайта администрации г. Тюмени

Как отметил на пресс-конференции в понедельник, 17 июля, замглавы городского департамента транспорта Евгений Ташланов, в сегодняшний типовой контракт будут внесены изменения — заключаться договоры теперь будут не на год, а сразу на три года, появится требование к максимальному возрасту автобусов — он составит от семи до девяти лет, изменятся и критерии оценки качества их работы. Если ранее таковых было семь, то теперь станет 12.

В частности, к уже существующим критериям добавятся учет количества ДТП, проверка карточки льготника (для того чтобы пенсионеры не могли никому передавать свою карту), чистота в салоне, обязательное использование терминала для выдачи билета.

«Если перевозчик начинает плохо работать, коэффициент снижается, а он влияет на выплату по контракту», — пояснил директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

В случае, если нарушения серьезны, перевозчика оштрафуют.

В общей сложности, по словам Ташланова, будет разыграно 14 лотов. За год на эти цели, как предполагается, будет потрачено около 500 млн рублей.

Отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU», Санник сообщил, что возможности субподряда по новым контрактам не будет — на линии с 1 января 2018 года должны выходить исключительно автобусы той фирмы, что выиграет аукцион.

«Это связано и с безопасностью дорожного движения. Когда анализировали существующую ситуацию, мы увидели, что транспорт субподрядчиков нарушает ПДД чаще, чем транспорт подрядчиков, — пояснил Санник. — Мы обсуждали эту ситуацию и с ГИБДД и с УГАДН (управление государственного автодорожного надзора, — ред.), и решили, что так будет правильнее».

Средний возраст тюменских автобусов сейчас составляет пять лет Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Санник заявил, что к этому моменту «уже практически нет субподряда, на 90% все транспортные средства заведены под одну лицензию». Это никак не повлияло на работу перевозчиков, а статистика ДТП с их участием снизилась с января почти вдвое, заверил он.

В общей сложности в Тюмени ежедневно работает около 1200 автобусов, средний возраст транспортных средств составляет пять лет.

В ноябре—декабре этого года тюменское автотранспортное предприятие получит последнюю партию из закупленных 166 новых автобусов — 46 из них будут повышенной вместимости, или, как их называют в народе, «гармошки», 10 будут использовать в качестве топлива газ.

Пока газовая заправка в Тюмени одна — на Ялуторовском тракте, однако существует возможность использования для автобусов передвижных цистерн-заправок, которые смогут приезжать прямо на ПАТП.

Что касается первого в Тюмени электробуса, который решено запустить на «гостевом» маршруте, связывающем аэропорт с железнодорожным и автовокзалом, то для него предусмотрят две зарядные станции: медленную — в гараже, где электробус будет находиться ночью, и быструю — на одном из остановочных пунктов.

В Тюмень он прибудет к концу этого года.

Всего, по данным городских чиновников, в областном центре по дорогам ездят семь электромобилей, и оборудовать для них отдельную сеть специальных заправок пока не планируется.

Евгений Ташланов напомнил о запланированном росте цен на проезд в городских автобусах с 1 января 2018 года, и заверил, что все существующие льготы сохранятся.