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17 июля 2017
16 июля 2017
15 июля 2017
14 июля 2017
16:00  17 июля 2017 3

Югорчанин, которого чуть не расстреляли за наркотики на Бали, в тюрьме печет блины с кокаином. ФОТО, ВИДЕО

Новое селфи от Калашникова - с еще одним поваром в тюрьме на БалиФото: Роман Калашников, "ВКонтакте"

Сургутянин Роман Калашников запустил в тюрьме на Бали проект «Блинное Воскресение». Об этом югорчанин написал в своем аккаунте в соцсети, а также запостил соответствующие фотографии. На одном из снимков запечатлена банка с белым порошком, подписанная, как «кокаин»

По словам Калашникова, он планирует каждое воскресенье в индонезийской тюрьме печь блины. Первый проект был горячо поддержан сокамерниками — для этого, помимо традиционных российских блинов, повар из Сургута готовил и панкейки в австралийском стиле. Калашников также опубликовал видео с пометкой — «новый рекорд. 30 блинов за 4 минуты». Судя по записи, готовкой занимается не только Калашников, но и его напарники по несчастью.

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Фото: Роман Калашников, «ВКонтакте»

Сургутский повар Роман Калашников был задержан в аэропорту Бали за попытку ввезти в страну более трех килограммов гашиша в тюбиках из-под зубной пасты. В Индонезии за подобные преступления предусматривается смертная казнь. В начале июля во время суда прокурор запросил для него 20 лет тюрьмы — это означает, что югорчанин минимум 14 лет проведет в колонии на Бали. Ранее Калашников уже публиковал селфи из тюрьмы, а также рассказы, как его угощали итальянской пастой после судебных заседаний.

Антон Степыгин
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