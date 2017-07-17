Службе безопасности Украины (СБУ) удалось перехватить беседу, которую якобы вели сбившие самолет рейса MH17 над Донбассом. Какой воюющей стороне принадлежат голоса на ленте, ведомство не уточняет, но указывает, что самолет потерпел крушение еще в воздухе.
«Самолет рассыпался в воздухе в районе шахты „Петропавловская“. Нашли первого двухсотого — гражданский, женщина», — сообщил некто «майор», пишет информагентство «Украинская правда».
Ранее стало известно о том, что окончательный доклад по причине катастрофы Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в небе на востоке Украины должен быть представлен к январю 2018 года. Как говорят опрошенные «URA.RU» эксперты, следствие не стало искать ответ на другой не менее важный вопрос — не кто конкретно сбил лайнер, а почему вышло так, что полеты гражданских самолетов продолжались над зоной боевых действий.
Немецкий политолог Александр Рар уверен, что виновные в крушении малайзийского «Боинга» на Донбассе отделаются компенсацией. Об этом он рассказывал «Национальной службе новостей». Он считает, что какие-то данные разведки не публикуются, или есть вопросы, на которые составители доклада не хотят отвечать.
Bellingcat в июне опубликовала доклад, из которого следует, что самолет сбили из «Бука», который приписан к российской зенитно-ракетной бригаде. Ответственным за крушение Bellingcat назвала российского отставного офицера Сергея Дубинского. Он якобы перевозил «Бук» на Украину.
В понедельник, 17 июля, стало известно о том, что американский дрон-разведчик RQ-4A Global Hawk кружил над Донбассом. Как писало «Федеральное агентство новостей», беспилотный летательный аппарат так и не решился пересечь линию разграничения, отделяющую украинские позиции от опорных пунктов ДНР и ЛНР, однако дальность действия его радаров сполна покрывала всю территорию народных республик, а также некоторые пограничные области России.
Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года над Донбассом. Погибли 298 человек. В 2015 году следствие установило, что самолет сбили ракетой, запущенной с «Бука».