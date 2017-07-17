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Главные новости Курганской области
16:41  17 июля 2017 1

Участник боев без правил в Кургане обманул спонсоров. Он не вышел на ринг, придумав странное объяснение

Турнир по боксу и ММА в ДИВСе. Екатеринбург, бокс, боксерская перчатка
Долг боксеру простилиФото: Антон Басанаев © URA.RU

Шоу профессионального бокса и ММА «Град в Кургане» обернулось скандалом — один из участников попросил помощи у спонсора, но в последний момент отказался от боя. Константин Федотов объяснил это тем, что он является сотрудником правоохранительных органов и ему запретили участвовать в соревнованиях.

Боксер получил от «Первой бургерной компании» 10 тысяч рублей, за это должен был выйти на ринг в футболке с ее логотипом. «Уважаем спортсменов, всегда стараемся поддерживать. У парня такой солидный „послужной список“, что грех было отказать. Ожидал, что средства пойдут на благое дело», — прокомментировал представитель коммерческой структуры.

В итоге долг Константину Федотову простили. Организатор шоу Вазир Тамоян, который тренирует Константина, рассказал «URA.RU», что обо всех договоренностях узнал в день боев, точнее, когда программа уже близилась к завершению. «Костя очень некрасиво поступил. Вероятно, хотел сделать себе имя, когда заявился в качестве участника, но что-то пошло не так. Соперником его должен был стать Илья Бураков — кандидат в мастера спорта, неоднократный победитель чемпионата Курганской области, призер УрФО. С соревнований Константин снялся сам, причину не объяснил. Подвел и меня, и парней, и спонсоров, конечно», — отметил Тамоян и заявил, что больше не будет его тренировать.

Всего на ринг вышли 14 спортсменов из Кургана, Челябинска и Нового Уренгоя. С тремя лучшими бойцами куратор программы Вазир Тамоян пообещал заключить контракты.

Екатерина Черепанова
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