Шоу профессионального бокса и ММА «Град в Кургане» обернулось скандалом — один из участников попросил помощи у спонсора, но в последний момент отказался от боя. Константин Федотов объяснил это тем, что он является сотрудником правоохранительных органов и ему запретили участвовать в соревнованиях.
Боксер получил от «Первой бургерной компании» 10 тысяч рублей, за это должен был выйти на ринг в футболке с ее логотипом. «Уважаем спортсменов, всегда стараемся поддерживать. У парня такой солидный „послужной список“, что грех было отказать. Ожидал, что средства пойдут на благое дело», — прокомментировал представитель коммерческой структуры.
В итоге долг Константину Федотову простили. Организатор шоу Вазир Тамоян, который тренирует Константина, рассказал «URA.RU», что обо всех договоренностях узнал в день боев, точнее, когда программа уже близилась к завершению. «Костя очень некрасиво поступил. Вероятно, хотел сделать себе имя, когда заявился в качестве участника, но что-то пошло не так. Соперником его должен был стать Илья Бураков — кандидат в мастера спорта, неоднократный победитель чемпионата Курганской области, призер УрФО. С соревнований Константин снялся сам, причину не объяснил. Подвел и меня, и парней, и спонсоров, конечно», — отметил Тамоян и заявил, что больше не будет его тренировать.
Всего на ринг вышли 14 спортсменов из Кургана, Челябинска и Нового Уренгоя. С тремя лучшими бойцами куратор программы Вазир Тамоян пообещал заключить контракты.