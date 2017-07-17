17:39 17 июля 2017 0

Валерий Усков пришел на суд с вещами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гособвинение запросило для обвиняемого в вымогательстве лидера движения «Люди из стали» (ЛиС), жителя Златоуста Валерия Ускова 3,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Свои требования представитель прокуратуры озвучил в понедельник, 17 июня, в Центральном районном суде Челябинска на первом заседании по делу Ускова, передает корреспондент «URA.RU». Судья удалилась в совещательную комнату, приговор будет вынесен 18 июня.

Представитель прокуратуры назвал отягчающим обстоятельством то, что это уже второе преступление, совершенное Усковым. Ранее лидер «ЛиС» был осужден за незаконное хранение огнестрельного оружия. Смягчающими же обстоятельствами назвали сотрудничество со следствием, положительную характеристику с места работы, хронические заболевания подсудимого и наличие несовершеннолетних детей.

Адвокат заявил, что Валерий Усков серьезно болен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заседание суда проходит в упрощенном порядке, без опроса свидетелей и потерпевших, так как Усков заключил досудебное соглашение. Ему не может быть назначено наказание более двух третей от максимального срока. Максимальный срок по пунктам «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) — семь лет строгого режима.

Адвокат просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Валерий Усков отказался от последнего слова, заявив, что уже все сказал на следствии, и полностью признал свою вину. На суд он пришел с вещами.

Объектом шантажа стал депутат Госдумы Олег Колесников. Валерий Усков и его соратник по «ЛиС» Вячеслав Дубровский вымогали у Колесникова, баллотировавшегося в Госдуму по Златоустовскому округу, один миллион рублей. Шантажисты угрожали, что разместят в газете «Правда города Златоуста», редактором которой является Усков, компромат на Колесникова.

Оба были задержаны летом 2016 года в центре Челябинска сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по региону. Усков сначала утверждал, что речь идет о коммерческом договоре, но потом заключил сделку со следствием. Дубровский своей вины не признал, расследование в отношении него продолжается.

Валерий Усков также выдвигался в Госдуму, но не смог собрать подписи, а Колесников выборы выиграл. Со дня задержания, с учетом домашнего ареста, Усков провел под стражей почти год.