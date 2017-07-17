Власти Турции запретили гражданам России въезд на территорию страны. Согласно докладу МВД Турции, персонами нон грата стали 4 тысячи 128 россиян.
Приехать в страну не смогут люди, которых заподозрили в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», сообщает портал «Утро.ру».
Кроме того, в докладе ведомства отмечается, что с 2011 года из-за подозрений в связях с террористами из страны выслали 804 россиянина.
В общей сложности в черный список лиц, въезд которым запрещен в страну по подозрению в связях с боевиками ИГИЛ, входит 53 тысячи 781 иностранный гражданин более чем из 140 государств, уточняет «Федеральное агентство новостей». Больше всего лиц в данном списке из Саудовской Аравии, Туниса и России.