{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,07
Динамика за 2 недели
Евро 67,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 июля 2017
Главные новости Москвы
17:25  17 июля 2017 2

Россиянам закрыли въезд в Турцию. В черный список попали 4128 человек

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, турция, флаг турции, достопримечательности турции
Более четырех тысяч россиян не смогут попасть в ТурциюФото: depositphotos.com

Власти Турции запретили гражданам России въезд на территорию страны. Согласно докладу МВД Турции, персонами нон грата стали 4 тысячи 128 россиян.

Приехать в страну не смогут люди, которых заподозрили в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство», сообщает портал «Утро.ру».

Кроме того, в докладе ведомства отмечается, что с 2011 года из-за подозрений в связях с террористами из страны выслали 804 россиянина.

В общей сложности в черный список лиц, въезд которым запрещен в страну по подозрению в связях с боевиками ИГИЛ, входит 53 тысячи 781 иностранный гражданин более чем из 140 государств, уточняет «Федеральное агентство новостей». Больше всего лиц в данном списке из Саудовской Аравии, Туниса и России.

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров