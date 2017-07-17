Сотовым операторам дали две недели для отмены роуминга

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «большую четверку» сотовых операторов о необходимости изменить тарифы. На выполнение предписания отведено 14 дней.
В сообщении ведомства указано, что «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон» и «Т2 Мобайл» выдано предписание изменить тарифы. Как пишет «Национальная служба новостей», ФАС нашла нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» в тарифах на услуги связи в домашнем регионе и по России.
Операторам в течение 14 дней с момента получения предупреждения необходимо изменить условия тарифных планов, уведомить абонентов о таких изменениях за 10 дней до введения новых условий, уточняет «Федеральное агентство новостей».
Глава ФАС Игорь Артемьев рассказал, что намерен добиваться отмены национального роуминга в России, напоминает телеканал 360. Кроме того, первому отменившему роуминг оператору Артемьев пообещал аплодисменты.