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17 июля 2017
Главные новости Москвы
18:20  17 июля 2017 0

Сотовым операторам дали две недели для отмены роуминга

Клипарт., подключайся, операторы мобильной связи, сотовые
Роуминга в России быть не должноФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «большую четверку» сотовых операторов о необходимости изменить тарифы. На выполнение предписания отведено 14 дней.

В сообщении ведомства указано, что «ВымпелКом», «МТС», «МегаФон» и «Т2 Мобайл» выдано предписание изменить тарифы. Как пишет «Национальная служба новостей», ФАС нашла нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции» в тарифах на услуги связи в домашнем регионе и по России.

Операторам в течение 14 дней с момента получения предупреждения необходимо изменить условия тарифных планов, уведомить абонентов о таких изменениях за 10 дней до введения новых условий, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Глава ФАС Игорь Артемьев рассказал, что намерен добиваться отмены национального роуминга в России, напоминает телеканал 360. Кроме того, первому отменившему роуминг оператору Артемьев пообещал аплодисменты.

Нина Калинина
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