19:18 17 июля 2017 0

Крупный сетевик скоро откроет свои магазины в газовой столице России Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Продуктовая сеть «Магнит» планирует открыть два своих магазина в газовой столице России — ямальском городе Новый Уренгой. Сетевик планирует занять часть площадей ранее крупнейшего местного ретейлера — компании «Анкор».

В этом году в Новом Уренгое должно появиться два магазина «Магнит». Открытие первого запланированно на конец июля. Второго — на сентябрь. Один из них расположиться в торговом центре «Сибирь», где раньше был магазин группы «Анкор», передает портал о торговой недвижимости и ретейле «Shop and mall».

Как уже ранее сообщало «URA.RU» группа компаний «Анкор» сейчас находится в стадии банкротства из-за крупных долгов кредиторам и внутреннего скандала между учредителями. Холдингу принадлежит значительная часть торговых центров в Новом Уренгое и Надыме. Не исключено, что в дальнейшем освободятся и другие площади «Анкора» на которые так же может претендовать «Магнит» или другие сетевики.

Получить комментарии заместителя мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова «URA.RU» не удалось. Он отказался общаться с журналистом агенства сославшись на то, что он в командировке и сильно занят. Но ранее он подтвердил порталу «Shop and mall», что «Магнит» действительно арендует площади в Новом Уренгое и что у них даже есть планы на строительство своего здания.