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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Москвы
20:11  17 июля 2017 1

«Русского Стивена Хокинга» могут отпустить домой. Суд принял ходатайство адвокатов

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, сизо, колючая проволока, тюрьма, фонарь
Из СИЗО инвалид-колясочник может выйти в ближайшее времяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ходатайство об освобождении инвалида-колясочника Антона Мамаева из СИЗО поступило в Тимирязевский суд Москвы.

Ходатайство, как уточняет RT, поступило от адвокатов осужденного инвалида, который прикован к креслу из-за атрофии мышц и даже не может самостоятельно питаться. Из-за этого в сети осужденного за грабеж инвалида прозвали «русским Стивеном Хокингом».

Суд также получил заключение медиков о невозможности содержания осужденного инвалида под стражей.

Ранее ходатайство об освобождении Мамаева направила в суд ФСИН. В ведомстве рассказали, что из больницы, где Мамаев проходил медосвидетельствование, его снова вернули в СИЗО. Для помощи ему приставили другого заключенного, напоминает «Национальная служба новостей».

Антона Мамаева, у которого полностью атрофированы мышцы, суд 30 июня признал виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера. После того как приговор был оглашен, инвалид первой группы был отправлен в «Матросскую тишину».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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