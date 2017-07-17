20:11 17 июля 2017 1

Из СИЗО инвалид-колясочник может выйти в ближайшее время Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ходатайство об освобождении инвалида-колясочника Антона Мамаева из СИЗО поступило в Тимирязевский суд Москвы.

Ходатайство, как уточняет RT, поступило от адвокатов осужденного инвалида, который прикован к креслу из-за атрофии мышц и даже не может самостоятельно питаться. Из-за этого в сети осужденного за грабеж инвалида прозвали «русским Стивеном Хокингом».

Суд также получил заключение медиков о невозможности содержания осужденного инвалида под стражей.

Ранее ходатайство об освобождении Мамаева направила в суд ФСИН. В ведомстве рассказали, что из больницы, где Мамаев проходил медосвидетельствование, его снова вернули в СИЗО. Для помощи ему приставили другого заключенного, напоминает «Национальная служба новостей».

Антона Мамаева, у которого полностью атрофированы мышцы, суд 30 июня признал виновным в вооруженном разбое по делу о похищении мотороллера. После того как приговор был оглашен, инвалид первой группы был отправлен в «Матросскую тишину».