После проведения медицинского освидетельствования осужденный к 4,5 года колонии инвалид-колясочник Антон Мамаев возвращен в СИЗО, при этом Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России просит суд освободить его из-под стражи.
Как сообщили в пресс-службе ФСИН, осужденный за разбой инвалид I группы Антон Мамаев, которого в Сети прозвали «русским Стивеном Хокингом» из-за схожести последствий заболевания, проходил медосвидетельствование, а сейчас находится в больнице СИЗО «Матросская Тишина». Врачи городской клинической больницы имени Ерамишанцева завершили медицинское освидетельствование Мамаева на предмет наличия у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, сообщает ТАСС.
В тюремном ведомстве уточнили, что для ухода за Мамаевым был закреплен осужденный отряда хозяйственного обеспечения СИЗО. Сотрудники ФСИН полагают, что отправлять его в колонию нельзя.
Почти обездвиженный, страдающий мышечной атрофией 28-летний Антон Мамаев не может даже самостоятельно питаться. Тем не менее суд приговорил его к 4,5 года заключения за разбой. По версии следствия, знакомые предложили Мамаеву за 160 тысяч рублей приобрести мотороллер, который молодой человек планировал перепродать, чтобы немного заработать. Вскоре после сделки к Мамаевым пришли полицейские, напоминает телеканал 360. Как выяснилось, знакомые Антона, продавшие ему мотороллер, написали заявление, в котором рассказали, что тот напал на них и, угрожая, похитил транспортное средство.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в Московский городской суд ходатайство с просьбой освободить из мест заключения Мамаева, пишет «Федеральное агентство новостей». Она уточнила, что Антон Мамаев является инвалидом первой группы с детства и имеет комплекс заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.
В то же время председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Вадим Горшенин заявлял, что инвалид останется в СИЗО до вступления приговора в силу. Об этом писала «Национальная служба новостей». Общественник уточнил, что из-за того, что прокуратура обжаловала приговор, до тех пор, пока жалобу не рассмотрят, Мамаев не может быть освобожден.