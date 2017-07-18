{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 июля 2017
Главные новости Москвы
09:22  18 июля 2017 1

Валерий Фадеев продал свою долю в медиахолдинге «Эксперт»

Покупателем акций холдинга выступил ВнешэкономбанкФото: Владимир Андреев © URA.RU

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев больше не является гендиректором медиахолдинга «Эксперт». Свою долю он продал Внешэкономбанку.

Кроме того, как сообщает «Национальная служба новостей», совладелица холдинга Татьяна Гурова передала свою долю в доверительное управление ВЭБу. Она же назначена главным редактором журнала «Эксперт». Исполняющим обязанности генерального директора стал Владимир Морозов, ранее исполнительный директор издательского дома «Эксперт».

Валерий Фадеев подчеркнул, что его решение о продаже доли в медиахолдинге связано с желанием исключить «конфликт интересов», передает «Газета.ру». В конце июня Фадеев был избран ответственным секретарем Общественной палаты шестого состава. Источник «Ведомостей» отмечает, что отказ от акций ИД и должностей главного редактора и генерального директора был одним из условий назначения Фадеева на эту должность.

По информации «Ведомостей», ВЭБ владел 31,2% акций ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». У Фадеева и Гуровой было по 12,9% акций. Еще 29,3% контролируют структуры «Базового элемента» Олега Дерипаски. 12,9% акций ИД — у научного редактора журнала «Эксперт» Александра Привалова, 0,7% — у Дмитрия Гришанкова.

После сделки, как сообщает издание, части сотрудников «Эксперта» выплатили зарплату, которая до этого регулярно задерживалась.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров