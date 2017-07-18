Валерий Фадеев продал свою долю в медиахолдинге «Эксперт»

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев больше не является гендиректором медиахолдинга «Эксперт». Свою долю он продал Внешэкономбанку.
Кроме того, как сообщает «Национальная служба новостей», совладелица холдинга Татьяна Гурова передала свою долю в доверительное управление ВЭБу. Она же назначена главным редактором журнала «Эксперт». Исполняющим обязанности генерального директора стал Владимир Морозов, ранее исполнительный директор издательского дома «Эксперт».
Валерий Фадеев подчеркнул, что его решение о продаже доли в медиахолдинге связано с желанием исключить «конфликт интересов», передает «Газета.ру». В конце июня Фадеев был избран ответственным секретарем Общественной палаты шестого состава. Источник «Ведомостей» отмечает, что отказ от акций ИД и должностей главного редактора и генерального директора был одним из условий назначения Фадеева на эту должность.
По информации «Ведомостей», ВЭБ владел 31,2% акций ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт». У Фадеева и Гуровой было по 12,9% акций. Еще 29,3% контролируют структуры «Базового элемента» Олега Дерипаски. 12,9% акций ИД — у научного редактора журнала «Эксперт» Александра Привалова, 0,7% — у Дмитрия Гришанкова.
После сделки, как сообщает издание, части сотрудников «Эксперта» выплатили зарплату, которая до этого регулярно задерживалась.