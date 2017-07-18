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18 июля 2017
11:48  18 июля 2017 0

Кунсткамеру возглавил ученый с Урала

"Кабинет редкостей" возглавил уроженец ЧелябинскаФото: Википедия

У Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге сменился директор. Им стал уроженец Челябинска, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Андрей Головнев, сообщает сайт ГТРК «Южный Урал».

Об этом стало известно накануне, 17 июля, когда этнографы отмечали профессиональный праздник. Нового руководителя выбрали по результатам голосования, на котором Головнев набрал 113 голосов из 182.

Новый директор признался, что еще привыкает к смене должности. «Я в состоянии адаптации, я этнограф — а этнограф должен погрузиться в среду», — объяснил он.

Ранее Андрей Головнев работал главным научным сотрудником сектора этноистории и археологии Уральского отделения Российской академии наук.

Семен Гринберг
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