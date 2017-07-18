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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Свердловской области
13:57  18 июля 2017 1

Депутаты отдали телебашню Козицыну за 40% акций в ледовой арене

Выставка проектов реконструкции телебашни, телебашня, проекты телебашни
Часть депутатов хотели бы сохранить объект в ведении области для Экспо-2025Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские парламентарии разрешили правительству Свердловской области внести недостроенную телебашню и участок земли под ней в качестве доли в уставном капитале ООО «Ледовая арена». Как заявил министр по управлению госимуществом Сергей Зырянов, взамен область получит 40% в уставном капитале компании.

«На первом этапе инвестору — компании УГМК-Холдинг — будет принадлежать 60% акций. Но эта пропорция неокончательная и будет меняться в зависимости от стадий строительства», — пояснил чиновник.

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Зырянов подтвердил, что пока не может идти и речи о суммах, которые будут вложены в дворец спорта на 15 тысяч мест: на объект еще не готова проектно-сметная документация. Она, по словам министра, появится только после создания ООО «Ледовая арена».

Председатель парламентского комитета по вопросам законодательства Владимир Никитин сообщил, что этой ночью ему поступила просьба от депутатов не принимать решение по телебашне. Автор письма заявил, что объект может быть использован при подаче заявки области на Экспо-2025. Но ни Никитин, ни его коллеги не стали рассматривать инициативу.

Ранее парламентарии уже выступали резко против того, чтобы передать телебашню на баланс ООО «Ледовая арена» Так, депутат Вячеслав Вегнер заявил, что выдача разрешения на передачу объекта до сих пор не сформированному юрлицу — это шаг к злоупотреблениям, которые могут нанести ущерб гражданам области. Зырянов заверил, что никакого ущерба нанесено не будет.

Константин Джултаев
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