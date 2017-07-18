Челябинцы остаются в опасности из-за плохой погоды

По данным челябинского гидрометцентра, 19 июля на территории Челябинской области в большинстве районов ожидаются дожди с грозами, днем с градом. Порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. Такой же прогноз был озвучен на вторник, 18 июля.
В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП.
При усилении ветра и крупном граде рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Ранее ГУ МЧС по Челябинской области предупредило жителей региона о штормовом предупреждении по смс.