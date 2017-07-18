В Кургане закрыто движение по центральной улице

В Кургане до 6 августа 2017 года будет закрыто движение для всех видов автотранспорта по улице Куйбышева на участке от Савельева до Бурова-Петрова. Здесь бригады «Водного союза» будут устранять аварию на самотечном коллекторе, сообщили в пресс-службе компании.
Соответствующее постановление принято администрацией Кургана. Для обеспечения водоотведения на аварийном участке будет установлено перекачивающее устройство, поэтому отключения водоснабжения в окрестных домах не потребуется.
Автолюбителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытия.