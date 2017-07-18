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Главные новости Курганской области
15:36  18 июля 2017 1

В Кургане закрыто движение по центральной улице

Выездная пресс-конференция главы города Вадима Шувалова по ремонту дорог. Сургут, ремонт дорог, объезд, дорожная служба
На участке дороги будут ремонтировать канализациюФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кургане до 6 августа 2017 года будет закрыто движение для всех видов автотранспорта по улице Куйбышева на участке от Савельева до Бурова-Петрова. Здесь бригады «Водного союза» будут устранять аварию на самотечном коллекторе, сообщили в пресс-службе компании.

Соответствующее постановление принято администрацией Кургана. Для обеспечения водоотведения на аварийном участке будет установлено перекачивающее устройство, поэтому отключения водоснабжения в окрестных домах не потребуется.

Автолюбителей просят заранее планировать свой маршрут с учетом перекрытия.

Татьяна Жаткина
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