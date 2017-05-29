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Главные новости Челябинской области
10:00  29 мая 2017 0

В город, объявивший импичмент мэру, по поручению Дубровского заходят ревизоры

Миасс. Войнов. Третьяков. Челябинск., флаги, миасс
Ревизоры проверяют Миасс по поручению губернатораФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе начинается внеплановая проверка Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Как сообщил «URA.RU» председатель КСП Алексей Лошкин, проверка пройдет по поручению губернатора Бориса Дубровского.

Еще в апреле КСП запросило в мэрии Миасса отчетные документы за 2016 и первый квартал 2017 года. Это произошло за неделю до того, как собрание депутатов выставило «неуд» главе города Геннадию Васькову. В адрес Васькова высказывалось много претензий, и областные власти решили проверить состояние дел в Миассе в части расходования бюджетных средств, проведения госзакупок и иных сфер деятельности.

Губернатор Борис Дубровский на пресс-конференции заявил, что он готов учесть мнение депутатского корпуса,, но пока Васьков сохраняет некий кредит доверия. Окончательную оценку его работе выставят аудиторы.

В 2016 году в Миассе КСП проводила проверку, за период с 2010 по 2015 годы, когда в городе чуть ли не ежегодно менялись руководители. Внеплановая проверка касается непосредственно периода работы Геннадия Васькова.

В мэрии Миасса уже прошло несколько обысков. Оперативно-следственные действия проводили сотрудники управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по региону. Силовиков интересуют операции по земельным сделкам и история со срезкой асфальта, в рамках которой был допрошен предприниматель Владимир Мурашкин, тесно связанный с ОПГ «Турбазовские», которого в Миассе называют «теневым мэром». Сам Васьков не согласен с претензиями в свой адрес и считает, что всего его проблемы связаны с происками недоброжелателей.

16 мая началась внеплановая проверка Кунашакского района. Аудиторов КСП интересуют закупки товаров и услуг.

Альбина Золотухина
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