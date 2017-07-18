Стали известны подробности перестрелки в ночном клубе Нижневартовска. Группа лиц, устроившая стрельбу заведении, за час до перестрелки начала драку в аналогичном караоке-баре. В результате похождений компании, нескольким людям потребовалась медицинская помощь, а 19-летняя студентка была госпитализирована с огнестрельным ранением в голову. Сейчас ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Происходящее в обоих заведениях запечатлели камеры наблюдения.
Как передает нижневартовский телеканал «Мегаполис», на кадрах с камер наблюдения видно, что компания молодых людей заходит в музыкальный бар «Соловей», где провоцирует драку и избивает одного из посетителей заведения, который падает на пол. После чего компания отправляется в другое ночное заведение города — караоке-холл «Solo». Игнорируя замечание охранников, дебоширы спускаются в заведение. На одном из кадров видно, как один из нападавших бьёт девушку по голове кальяном, тем временем как его друзья устраивают драку с другими посетителями клуба. В момент потасовки один из дебоширов достает пистолет и производит выстрел. Пуля попадает в голову девушке, находящейся в другом конце коридора.
Оба ночных заведения входят в одну сеть и принадлежат одному хозяину.
Как сообщила «URA.RU» начальник пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина, в данный момент идут оперативно-розыскные мероприятия и возбуждено уголовное дело:
«15 июля около 4 часов утра в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в кафе на Интернациональной между двумя компаниями произошел конфликт. В результате скандала неустановленное лицо с применением травматического оружия нанесло телесные повреждения 19-летней девушке, которая была доставлена в городскую больницу. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Были опрошены очевидцы, изъяты данные видеонаблюдения. В настоящее время установлены участники конфликта и лицо, причинившее телесные повреждения. Данное лицо скрывается, полиция принимает меры по его задержанию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“».
По факту драки в другом кафе после появления записей с камер видеонаблюдения в городских СМИ 18 июля сотрудниками полиции Нижневартовска также начата проверка. «Личности участников потасовки установлены, принимаются меры к задержанию», — комментирует Ольга Абмайкина.