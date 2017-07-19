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19 июля 2017
09:31  19 июля 2017 20

Сердюкова не подпустили к Путину на авиасалоне МАКС-2017

Первая встреча Сердюкова и Путина так и не состояласьФото: скрин телеканала "Дождь"
новость из сюжета:
Дело Оборонсервиса
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Экс-главу Минобороны РФ Анатолия Сердюкова не подпустили к российскому президенту Владимиру Путину на открытии авиасалона МАКС-2017. Встреча российского лидера с бывшим министром должна была состояться на стенде компании «Вертолеты России», в состав совета директоров которой вошел Сердюков.

Экс-министр пытался подойти к Путину, когда тот зашел на стенд «Вертолетов России», однако охрана президента отстранила его, передает телеканал «Дождь».

«Сердюков пытался подойти поближе к президенту, представить ему лично медицинский вертолет, который Путин как раз осматривал, но встречи не произошло. Президент после осмотра вертолета сразу же ушел. Сердюков даже не пожал Путину руку», — сообщил корреспондент «Дождя».

Журналист издания также отметил, что встреча должна была стать первой после всех уголовных дел и утраты Сердюковым доверия президента. Но этого не произошло, не состоялось даже рукопожатия президента и бывшего подчиненного.

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков после коррупционного скандала «Оборонсервиса» 5 июля возглавил совет директоров «Роствертола».

Анатолий Сердюков занимал пост главы Минобороны РФ более пяти лет. Министр был вынужден уйти в связи с масштабным делом о коррупции. Основным фигурантом дела «Оборонсервиса» стала глава департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева, находившаяся с Сердюковым в близких отношениях. Сам экс-министр также был фигурантом уголовного дела, но попал под амнистию.

Валерия Романова
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