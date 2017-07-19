Сердюкова не подпустили к Путину на авиасалоне МАКС-2017

Экс-главу Минобороны РФ Анатолия Сердюкова не подпустили к российскому президенту Владимиру Путину на открытии авиасалона МАКС-2017. Встреча российского лидера с бывшим министром должна была состояться на стенде компании «Вертолеты России», в состав совета директоров которой вошел Сердюков.
Экс-министр пытался подойти к Путину, когда тот зашел на стенд «Вертолетов России», однако охрана президента отстранила его, передает телеканал «Дождь».
«Сердюков пытался подойти поближе к президенту, представить ему лично медицинский вертолет, который Путин как раз осматривал, но встречи не произошло. Президент после осмотра вертолета сразу же ушел. Сердюков даже не пожал Путину руку», — сообщил корреспондент «Дождя».
Журналист издания также отметил, что встреча должна была стать первой после всех уголовных дел и утраты Сердюковым доверия президента. Но этого не произошло, не состоялось даже рукопожатия президента и бывшего подчиненного.
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков после коррупционного скандала «Оборонсервиса» 5 июля возглавил совет директоров «Роствертола».
Анатолий Сердюков занимал пост главы Минобороны РФ более пяти лет. Министр был вынужден уйти в связи с масштабным делом о коррупции. Основным фигурантом дела «Оборонсервиса» стала глава департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева, находившаяся с Сердюковым в близких отношениях. Сам экс-министр также был фигурантом уголовного дела, но попал под амнистию.